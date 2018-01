Konkurs mostów stalowych Brico 2016. Studenci politechniki zbudowali most na konkurs

Czterech studentów budownictwa z Politechniki Łódzkiej wybiera się do Tallina na finał konkursu budowy mostów stalowych. Most już tam jedzie.

Drużyna z Łodzi zakwalifikowała się do finału konkursu mostów stalowych Brico 2016, który odbędzie się w dniach od 16 do 20 maja w Tallinie (stolicy Estonii). Wystąpi w nim 9 zespołów: z Chorwacji, Estonii, Litwy, Łotwy i Polski. Most już wyjechał do Estonii.- Reguły konkursu Brico są dość skomplikowane. Najogólniej mówiąc, polega on na zaprojektowaniu i wykonaniu konstrukcji stalowego mostu o wymiarach: 5 m x 1 m x 2 m, który pod wpływem obciążenia pionowego 1000 kg oraz obciążenia poziomego 30 kg ugnie się mniej niż 2 cm - wyjaśnia Jakub Szymczak. Pozostali członkowie drużyny JAKK (nazwa od ich imion) to Adam Olczak, Krystian Warda i Karolina Malańska.

W Tallinie studenci będą musieli złożyć swój most w czasie krótszym niż dwie godziny, ponownie go rozebrać i znów złożyć. Podczas tych prac jury będzie oceniało najpierw ekonomiczność, estetykę i oryginalność konstrukcji, potem - reakcję mostu na różnego rodzaju obciążenia.Główne nagrody w konkursie to odpowiednio: 1600, 1200 oraz 800 euro. W pracach studentów wsparła uczelnia oraz kilka firm w tym Commercecon, główny sponsor, przedsiębiorstwo specjalizujące się w budownictwie przemysłowym.